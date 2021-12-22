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Уряд Берліна вперше очолила жінка

Колишня міністерка Франциска Ґіффай стала бургомістеркою Берліна.

Уряд Берліна вперше очолила жінка
Франциска Гіффай
Фото: wikipedia

Колишня міністерка Франциска Гіффай стала бургомістеркою Берліна та очолила уряд цієї німецької федеральної землі. Вона стала першою жінкою на цій посаді. 

У вівторок, 21 грудня, кандидатуру Гіффай  підтримали 84 із 139 депутатів земельного парламенту, 52 голосували проти, двоє утрималися, пише Deutsche Welle.

Після свого обрання та приведення до присяги Гіффай приступила до виконання обов'язків і вже призначила десятьох сенаторів. Тепер до складу уряду Берліна, окрім чотирьох чоловіків, увійшли семеро жінок - більше, ніж будь-коли до цього.

43-річна Гіффай стала першою жінкою на посаді правлячого бургомістра столиці Німеччини, якщо не брати до уваги Луїзу Шредер, яка тимчасово виконувала обов'язки бургомістра в 1947-48 роках. Крім того, Ґіффай після возз'єднання Німеччини стала першою очільницею Берліна, народженою в комуністичній НДР.

Через скандал зі звинуваченнями Ґіффай у плагіаті під час написання докторської дисертації у листопаді 2020 року вона була змушена відмовитися від наукового ступеня, а у травні 2021-го пішла у відставку з посади федеральної міністерки у справах сім'ї в останньому уряді Ангели Меркель. Утім, це не завадило Гіффай на земельних виборах у вересні 2021 року привести Соціал-демократичну партію до перемоги в Берліні.

Нагадаємо,  2016 року в Берліні править коаліція у складі соціал-демократів (до яких належить Гіффай), "Зелених" та Лівої партії. Попередник Гіффай на посаді бургомістра, її однопартієць Міхаель Мюллер,  який очолював уряд Берліна протягом 7 років, обраний депутатом Бундестагу.  

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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