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У канцлера Німеччини розповіли деталі телефонної розмови з Путіним

Сторони обговорили, зокрема, стягування російських військ до українського кордону.

У канцлера Німеччини розповіли деталі телефонної розмови з Путіним
Фото: EPA/UPG

Канцлер Німеччини Олаф Шольц сьогодні провів телефонну розмову з президентом РФ Володимиром Путіним. Сторони обговорили,серед іншого, нарощування російських військ поблизу кордонів України.

Про це у Twitter повідомив речник федерального уряду Німеччини Штеффен Гебештрайт.

Як сказано у пресрелізі, співрозмовники обговорили стан двосторонніх відносин.

"Канцлер і президент Росії також обговорили ситуацію щодо посилення російської військової присутності поблизу України. Канцлер висловив стурбованість ситуацією і заявив про нагальну необхідність деескалації", - йдеться у релізі.

Зазначається, що під час телефонної розмови обговорювався стан виконання Мінських домовленостей у контексті мирного врегулювання конфлікту на сході України. Канцлер наголосив на необхідності просування переговорів у нормандському форматі.

У пресрелізі також говориться, що канцлер ФРН і президент РФ домовилися "продовжити обмін думками".

Нагадаємо, що 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

За неофіційними даними, Захід відкидає всі вимоги Росії, але не хоче їй прямо відмовляти.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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