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Путін поскаржився Макрону і Шольцу на Україну

Російський президент назвав умову для проведення саміту "нормандської четвірки".

Путін поскаржився Макрону і Шольцу на Україну
Фото: EPA/UPG

Президент Франції Еммануель Макрон та канцлер Німеччини Олаф Шольц у вівторок, 21 грудня, по черзі провели телефонну розмову з президентом Росії Володимиром Путіним.

Про це повідомляється на сайті Кремля.

Путін під час обох переговорів поскаржився європейським лідерам на "небажання" України виконувати Мінські угоди, що, за його словами, "заважає можливому проведенню нового саміту в нормандському форматі".

Крім того, російський президент повідомив Макрону та Шольцу про "гарантії безпеки", які Росія вимагає від США на НАТО.

"Подано докладні коментарі щодо змісту проєктів договору між Росією та США про гарантії безпеки та угоди про заходи забезпечення безпеки Росії та держав-членів НАТО, які були передані західним партнерам", - сказано на сайті Кремля.

На сайтах президента Франції та канцлера Німеччини про розмову з Путіним поки що не повідомлялось.

Нагадаємо, що 15 грудня Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

За неофіційними даними, Захід відкидає всі вимоги Росії, але не хоче їй прямо відмовляти.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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