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Влада хвалиться перевиконанням бюджету, яке отримане від "кошмарення" бізнесу, - Розенко

Розенко вважає, що введення обов’язкових касових апаратів та закон 5600 – це посилення фіскального тиску і знищення середнього класу в країні.

Влада хвалиться перевиконанням бюджету, яке отримане від "кошмарення" бізнесу, - Розенко

Влада хвалиться перевиконанням бюджету, хоча воно отримане за рахунок того, що бізнес «кошмарять» штрафними санкціями. Про це заявив представник «УДАРу Віталія Кличка» Павло Розенко заявив в ефірі ток-шоу «Вертикаль», коментуючи нарахування 1,1 млрд штрафу компанії «Сінево».

«Ситуація з компанією, якій нарахували штраф більше мільярда гривень – це ж не перша така історія в Україні. Буквально 3-4 місяці тому поштовому оператору було виписано штраф у 350 млн грн. Так ми про це дізнаємося і все суспільство включається в обурення цією ситуацією. І лише після цього влада здає назад. А уявіть, скільки таких фактів ми не знаємо, і як влада сьогодні кошмарить малий і середній бізнес. У них може штрафи не по півтора мільярда, а по декілька десятків, сотень тисяч гривень чи може декілька мільйонів. Коли компанії не хочуть воювати з владою і не мають можливості публічно відстоювати свої інтереси, вони або дають хабарі, щоб їм ці штрафи скасували, або платять. А потім влада розказує: от ми там перевиконали державний бюджет. За рахунок чого? За рахунок того, що ви «кошмарите» бізнес», - наголосив УДАРівець.

Розенко зазначив, що введення обов’язкових касових апаратів та закон 5600 – це посилення фіскального тиску і знищення середнього класу в країні.

«У перші тижні роботи цього парламенту прийняли закон про нові правила для ФОПів, які от почнуть діяти з 1 січня. Зокрема, що кожному ФОПу треба буде мати касовий апарат. І влада на відтермінування не пішла. А це малий і середній бізнес. Економіка всіх країн світу сьогодні падає. Так в усьому світі підтримують підприємців, а у нас влада гнобить бізнес. Касовими апаратами, законом 5600, який начебто спрямований проти олігархів. Але Коломойський чомусь за руду більше платити не буде, але кожен з нас заплатить більше податків по цьому закону. Тому що там тих, у кого є земельні ділянки, обкладають додатковими податками, і мобільний зв'язок тощо. Тобто влада сьогодні системно знищує середній клас», - підсумував Розенко.

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