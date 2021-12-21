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Зеленський розраховує на підписання ЗВТ з Туреччиною в лютому

Проєкт угоди перебуває на стадії фіналізації.

Зеленський розраховує на підписання ЗВТ з Туреччиною в лютому
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський розраховує, що угода про створення зони вільної торгівлі між Україною та Туреччиною буде підписана в лютому.

Про це він сказав на конференції послів України в Гуті (Івано-Франківська область), пише "Інтерфакс-Україна".

"Української продукції за кордоном має ставати більше. Ми маємо розширювати угоди про вільну торгівлю з Європейським Союзом, з Канадою, з Ізраїлем. Фіналізуємо, дуже в це вірю, з Туреччиною – на початку наступного року, коли буде візит Ердогана до України. Також потрібно рухатися у бік лібералізації торгівлі зі США, Японією, іншими нашими торговельними партнерами", - заявив Зеленський.

Нагадаємо, що Україна і Туреччина планували закінчити переговори про створення ЗВТ ще у 2018 році, але досі її не підписали.

Торговий представник України Тарас Качка в інтерв'ю LB.ua у березні 2021 року пояснював, що в пропонованому вигляді угода може бути нерівноцінною. Попри це, у вересні Зеленський домовився з Ердоганом активізувати роботу над укладенням угоди про ЗВТ.

У лютому Ердоган має приїхати в Україну для проведення 10-го засідання Ради стратегічного співробітництва. Попереднє, 9 засідання, відбулося у квітні 2021 року в Стамбулі.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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