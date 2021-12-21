У справі Порошенка необхідно буде зібрати цілий комплекс доказів, – нардеп Власенко

У справі про державну зраду проти пʼятого президента Петра Порошенка необхідно буде зібрати цілий комплекс доказів.

Це можливо, але за умови правильних слідчих дій. Проте вже наразі сумніви викликає факт відсутності конкретних доказів у тексті підозри. І те, що її не підписала особисто генпрокурорка Венедіктова. Про це в коментарі LB заявив народний депутат фракції "Батьківщина", юрист Сергій Власенко.

"В тексті підозри Петру Порошенку ми бачимо велику частину щодо Уставу ООН. Це вже виглядає достатньо не переконливо. Найбільш поширене слово у тексті після "Порошенко" – це слово "невідомо". Зокрема, згадується постійно: "в невідомому місці", "у невідомий час", немає жодної конкретної дати. Наприклад, зазначено: "до 04.11", але не вказано рік. Це що, було у 1811 році? Виглядає все це не як підозра, а розповідь. Сама підозра обов'язково має бути обґрунтованою. Але тут все "невідомо". На жаль, саме так у нас навчилися писати підозри. Зрозуміло, що деякі обставини потребують додаткової перевірки, встановлення. Але базові речі не можуть бути так прописані. Це абсурд з процесуальної точки зору... Тому у такому вигляді — це "легкий хліб" для адвокатів", – заявив він.

Юрист наголосив, що не захищає Порошенка, але текст підозри виглядає не так, як би мав бути.

Власенко вважає, що довести державну зраду можна, але складно. Для цього необхідні конкретні докази та декілька складових. "У першу чергу, необхідно довести, що гроші (за вугілля) йшли безпосередньо в так звані ДНР-ЛНР", — сказав він.

Він нагадав, що на записах "плівок Медведчука" мова йшла про те, як "гроші возилися під охороною СБУ та готівкою. Проте одразу виникає питання: наскільки легітимні ці плівки як докази. Це має бути доведено цілим комплексом доказів. Слідчі мають знайти представників СБУ, які це транспортували. Знайти водіїв, які це все возили. Потім всіх допитати, скласти документи. Як возили, коли, що саме, — все це має бути в показах".

Власенко зазначає, що це складно, але такі слідчі дії можливі.

"Далі необхідно буде довести, що весь процес відбувався за вказівкою Демчишина. Вже потім довести, що Демчишину накази давав безпосередньо Порошенко. Для цього потрібні не просто покази самого Демчишина, бо ж він може давати хоч кожного дня різні покази. Самих показів буде вкрай неодостатньо. Потрібен буде цілий комплекс різних доказів. Враховуючи, напевно, що прямих доказів і не буде. Скоріше, це будуть не прямі докази. Наприклад, інформація з журналу відвідувань Адміністрації президента, де зафіксовані входи Демчишина. Хто був свідком того, що Демчишин заходив до Петра Олексійовича. Чи, наприклад, когось третього, хто чув, що Петро Олексійович у присутності Демчишина давав такі команди. Кому давав накази сам Демчишин та чи посилався він на Порошенка. Це насправді мільйон нюансів, які можуть бути в цій історії. Але зараз незрозуміло: чи задокументували їх? У цьому питання", – підкреслив він.

Власенко вважає, що "довести все можливо, але для цього мають бути не просто слова. А докази. У нас, на жаль, правоохоронні органи останнім часом цього не роблять".

Він також звернув увагу на те, що підозру Порошенку підписала не генпрокурорка Ірина Венедіктова.

"Для мене «першим дзвіночком» також є факт, що підозра не підписана генпрокурором, ні першим заступником. За логікою, якщо навіть очільник ГПУ йде у відпустку, на господарстві залишається перший зам. В цій же ситуації підпис поставила взагалі інша людина. Це говорить про одне. Про невпевненість людей в ГПУ у тому, що треба підписувати. У своїй правоті. Це 100%. Але це мої здогадки та висновки з досвіду", – заявив він.

Депутат також впевнений, що в суді як доказ ухилення від слідства можуть використати неявку Порошенка до ДБР 23 грудня. Політик, як відомо, обіцяв повернутися з Польщі до України в середині січня.

Слідство також може звернутися до суду щодо необхідності впродовж 48 годин доставити Порошенка для обрання запобіжного заходу.

"Це дозволить при перетині кордону його затримати. А далі доставити до суду. Таке рішення суду вони насправді можуть отримати. На мій погляд, Порошенко повернеться до України. Якщо він цього не зробить, то це все буде дуже погано виглядати. Таким чином він опосередковано по факту посіє сумніви у тому, що він невинен. Це вже політична складова. Сам факт того, що він вже поїхав навіть за умови запланованої заздалегідь поїздки, це вже погано виглядає", – вважає він.

Порошенко підозрюється у так званій вугільній справі про постачання вугілля з ОРДЛО і сплату за нього предстаникам терористичних "ДНР" і "ЛНР". Іншими фігурантами є нардеп Віктор Медведчук і ексміністр енергетики Володимир Демчишин. Згідно з текстом підозри, Порошенко вступив у злочинну змову з Віктором Медведчуком не пізніше жовтня 2014 року. Вони нібито сприяли відмові від поставок вугілля з ПАР, щоб влаштувати схему поставок з ОРДЛО на вимогу Росії.

Порошенкові інкримінують державну зраду та сприяння терористичній організації.