Зеленський продовжує лідирувати серед кандидатів у президенти, але в динаміці його підтримка впала найбільше, – "Рейтинг"

За 2,5 роки вона знизилась з 73% до 24,2%.

Чинний президент Володимир Зеленський набрав би 24,2% голосів, якби вибори відбулися найближчим часом.

Такі дані серед тих, хто має намір голосувати і визначився з вибором оприлюднила група "Рейтинг".

На другому місці за підтримкою – пʼятий президент, лідер "Європейської солідарності" Петро Порошенко з 13,7%. Юлія Тимошенко – третя з 9,6%, але її відрив від Юрія Бойка у межах статистичної похибки – він має 9,2%.

Євгеній Мураєв міг би набрати 6,9%, Дмитро Разумков – 6,8%, Ігор Смешко – 6,7%, Володимир Гройсман – 6,2%. Тобто всі вони мають приблизно однакову підтримку.

За Олега Ляшка готові проголосувати 3,1% опитаних, Арсеній Яценюк має 2,9%, Андрій Садовий – 2,3%, Олег Тягнибок – 2,2%, Віталій Кличко – 2%.

У динаміці найбільше змінилася підтримка Зеленського – вона стрімко впала з серпня 2019 року.

Фото: Рейтинг

Опитування проводилося 16-18 грудня серед повнолітніх українців по всій Україні, крім тимчасово окупованих територій. Метод опитування – телефонні інтервʼю з використанням компʼютера.

Було опитано 2500 респондентів, помилка репрезентативності з довірчою ймовірністю 0,95 – не більше 2%.

Володимир Зеленський очолює і рейтинг, і антирейтинг кандидатів у президенти згідно з результатами опитування SOCIS. За нього проголосували б 16,7% учасників опитування, якби вибори відбулися наступної неділі. Зеленський є лідером рейтингу і антирейтингу і в КМІС. Його підтримка складає 27,6%, антирейтинг – 30,7%.