Рух Опору Капітуляції закликає владу припинити політичні переслідування в країні

Через створення внутрішніх фронтів, країна стає вразливою перед агресором, наголошують у РОКу.

Стратегічна Рада Руху Опору Капітуляції вважають, що політичний тиск на громадських активістів, ЗМІ і опозиційних політиків розхитують державу і роблять її слабкою перед загрозою машстабної агресії. Про це йдеться у заяві Руху, розміщеній на офіційній сторінці у фейбуці.

У РОКу нагадали, що у 2014-2015 роках завдяки об’єднанню активного громадянського суспільства, українського політичного класу та всіх гілок влади вдалося дати відсіч ворогу. В ті роки зокрема було створене українське військо, Україна диверсифікувала джерела надходження енергоносіїв і наблизилася до мети бути незалежною у сфері енергетичної безпеки.

"Теперішній порядок денний вимагає ще більшої уваги до питання національної єдності перед загрозою масштабної агресії Російської Федерації. Натомість дії політичного керівництва країни продовжують спрямовуватися на створення нових внутрішніх фронтів. Саме із цього погляду слід розглядати політичний тиск на на громадських активістів і волонтерів, на журналістів, на Суспільне мовлення, на україноцентричну політичну опозицію, у т.ч. – на п’ятого Президента України Петра Порошенка", - йдеться у заяві.

Стратегічна Рада РОК підкреслює, що захист національних інтересів, оборона України від зазіхань путінської Росії "не може розглядатися представниками влади лише з огляду на особисті образи чи стурбованістю про свій рейтинг на наступних президентських або парламентських виборах".

"Ці репресивні дії підвищуючи градус суспільної напруги та дестабілізують суспільну ситуацію, що є вигідним Кремлю. Звертаємося до Президента Володимира Зеленського із закликом припинити політичні переслідування в країні, позбутися зрадників у найближчому оточенні, перейти до втілення політики національної єдності та піклуватися про зміцнення обороноздатності держави. Бо завтра може бути вже пізно", - зазначили у Русі.

Звернення зокрема підписали: В’ячеслав Брюховецький, Володимир Василенко, Володимир Огризко, Сергій Квіт, Роман Безсмертний, Михайло Гончар, Данило Лубківський.