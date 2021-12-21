ПДЧ в НАТО для України – це найкраща санкція проти Путіна, - Порошенко

План дій щодо членства в НАТО для України є найкращою санкцією проти Росії, яка може бути застосована вже зараз. Про це у Варшаві під час виступу на Міжнародній безпековій конференції «Росія – Україна – НАТО: ескалація напруження на східному фланзі» заявив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

Він зазначив, План дій щодо членства в НАТО для України має бути прийнятий вже в наступному році в Мадриді в червні. А також нагадав, що План дій щодо членства в НАТО Польщі був також прийнятий у Мадриді», – зазначив Порошенко.

«Це буде найкраща санкція, перемога вільного світу і нищівна поразка Путіна. Бо ніякі Будапештські меморандуми безпеку не гарантують. Єдиним інструментом безпеки є НАТО. ...Зараз де-факто Путін намагається повернути Ялту – із зонами впливу, із заборонами руху по НАТО. І він публічно висуває ці ультиматуми. Ми не будемо питати дозволу в Путіна, чи маємо ми право і можливість бути членами НАТО, чи ні. Це залежить виключно від НАТО і від українського народу. І ми маємо дати зараз дуже жорстку відповідь, яку Путін точно почує», – наголошує Петро Порошенко.