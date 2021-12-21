Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Дорогі зарплати. Як президент ощасливив лікарів і медсестер
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
Підозра Порошенку підписана за статтями про державну зраду і сприяння діяльності терористів
США висунули Росії умови продовження переговорів
США висунули Росії умови продовження переговорів
Для "Слуг народу" новина про підозру Порошенку стала несподіванкою
Для "Слуг народу" новина про підозру Порошенку стала несподіванкою
Парад планет
Парад планет
Зовнішньополітичний курс Зеленського. Виклики, проблеми, стратегія
Зовнішньополітичний курс Зеленського. Виклики, проблеми, стратегія
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
Путін заявив, що не хоче кровопролиття в Україні, але Росії нема куди відступати
У центрі Маріуполя впала новорічна ялинка
У центрі Маріуполя впала новорічна ялинка
ГоловнаПолітика

ПДЧ в НАТО для України – це найкраща санкція проти Путіна, - Порошенко

ПДЧ Україна може отримати вже наступного року.

ПДЧ в НАТО для України – це найкраща санкція проти Путіна, - Порошенко
Фото: eurosolidarity.org

План дій щодо членства в НАТО для України є найкращою санкцією проти Росії, яка може бути застосована вже зараз. Про це у Варшаві під час виступу на Міжнародній безпековій конференції «Росія – Україна – НАТО: ескалація напруження на східному фланзі» заявив експрезидент, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко.

Він зазначив, План дій щодо членства в НАТО для України має бути прийнятий вже в наступному році в Мадриді в червні. А також нагадав, що План дій щодо членства в НАТО Польщі був також прийнятий у Мадриді», – зазначив Порошенко.

«Це буде найкраща санкція, перемога вільного світу і нищівна поразка Путіна. Бо ніякі Будапештські меморандуми безпеку не гарантують. Єдиним інструментом безпеки є НАТО. ...Зараз де-факто Путін намагається повернути Ялту – із зонами впливу, із заборонами руху по НАТО. І він публічно висуває ці ультиматуми. Ми не будемо питати дозволу в Путіна, чи маємо ми право і можливість бути членами НАТО, чи ні. Це залежить виключно від НАТО і від українського народу. І ми маємо дати зараз дуже жорстку відповідь, яку Путін точно почує», – наголошує Петро Порошенко.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: ,
Читайте також