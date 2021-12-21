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54% українців підтримали б на референдумі вступ до НАТО

Більшість населення так само підтримує вступ України до ЄС.

54% українців проголосували б за вступ України до НАТО, якби це питання винесли на референдум. Проти приєднання до альянсу виступають 28% населення. Решта не взяли б участі в голосуванні або ще не сформували власну позицію.

Про це свідчить опитування, яке провела група "Рейтинг" на замовлення Міжнародного республіканського інституту і за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).

Дослідження також показує, що більшість населення так само підтримує вступ України до Європейського Союзу. Якби Україна могла стати членом тільки одного міжнародного економічного союзу, 58% українців віддали б перевагу ЄС і тільки 21% - митному союзу з Росією, Білоруссю та Казахстаном.

"Навіть перед обличчям російської військової агресії українці продовжують підтримувати членство в НАТО та ЄС. Приєднання України до спільноти розвинених демократій допоможе зміцнити економічні можливості країни та посилити захист від зовнішніх загроз", - прокоментував результати опитування Стівен Нікс, регіональний директор МРІ у Євразійському регіоні.

Опитування проводилося 6 - 15 листопада шляхом особистих інтерв’ю за місцем проживання респондентів. В ньому взяли участь 2400 респондентів. Межа похибки не перевищує 2%.

Нагадаємо, що літом 2021 року "Рейтинг" провів масштабне телефонне опитування, під час якого також ставили ці питання. Воно показало, що 64% українців проголосували б за вступ до Європейського Союзу, якби це питання винесли на референдум, і 54% проголосували б за вступ до НАТО.

Курс на членство України в НАТО та ЄС з 2019 року записано у Конституції.

У Росії вважають можливе приєднання України до альянсу "червоною лінією". У грудні 2021 року Міністерство закордонних справ Росії передало до Вашингтону проєкти угоди з НАТО та договору зі США про так звані гарантії безпеки, які передбачають відмову від подальшого розширення альянсу та вступу в нього України.

Андрій ВодянийАндрій Водяний, редактор новинної стрічки
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