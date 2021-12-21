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​Українці оцінюють ситуацію в Україні як "кризову з деградацією і хаосом", - опитування

50,9% вважають, що для виведення країни з такого стану потрібно змінити прем’єр-міністра.

​Українці оцінюють ситуацію в Україні як "кризову з деградацією і хаосом", - опитування
Фото: dyvys.info

Більшість українців (65,3%) вважають, що справи в країні рухаються в неправильному напрямку. Про правильний напрямок говорять 18,3% (у жовтні було 71,1% і 15%).

Про це свідчать результати соцопитування КМІС.

Серед варіантів прискорення розвитку нашої країни опитувані називали повернення Україні її національних багатств (48,5%) та приведення до влади людей з досвідом державного управління (40,8%).

Більшість респондентів (66,3%) погоджуються з інтерпретацією поточної ситуації в Україні як "кризової з деградацією і хаосом", у тому числі 50,9% вважають, що для виведення з такого стану потрібно змінити прем’єр-міністра. Так, 20,7% вважають, що з колишніх голів уряду найкраще впорається із виведенням України із кризи Юлія Тимошенко. Далі йдуть Володимир Гройсман (16,4%) і Микола Азаров (14,8%);

Діяльність президента Володимира Зеленського схвалюють 26,4% респондентів, не схвалюють – 58,6% (у жовтні – 28,2% і 56,9%).

44,3% респондентів підтримують проведення дострокових президентських виборів, 46,5% – парламентських.

Згідно з опитуванням, основними джерелами інформації для населення є національне телебачення (57,7% зараховують до топ-3 найбільш важливих джерел) і інтернет-сторінки (55,4%). Про соціальні мережі говорять 39,8% респондентів.

Нагадаємо, за даними дослідження групи "Рейтинг", найбільше серед політиків українці довіряють президенту (38% опитаних), при цьому не довіряють – 61%. Наступний за рівнем довіри експрем'єр-міністр Гройсман, якому 32% довіряють, і 60% - не довіряють.

Більшість опитаних підтримують розпуск Верховної Ради та Кабінету міністрів: 63% і 58% відповідно. Водночас відставку та перевибори президента підтримують дещо менше: 43% за відставку, 54% - проти.

Президент Зеленський також очолив і рейтинг, і антирейтинг кандидатів у президенти згідно з результатами опитування SOCIS. За нього проголосували б 16,7% учасників опитування, якби вибори відбулися наступної неділі. У листопаді цього року Зеленський вперше після обрання президентом очолив антирейтинг кандидатів у президенти. Понад 31% опитаних відповіли, що не проголосують за нього за жодних обставин.

Якби наступної неділі відбулися вибори до парламенту, партія "Євросолідарність" отримала би 12,3%, а "Слуга народу" – 12,1%.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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