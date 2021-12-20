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На Черкащині чоловік з ножем напав на людей, є травмовані

Постраждалих доправили до лікарні. Нападника затримали.

На Черкащині чоловік з ножем напав на людей, є травмовані
Фото: fakti.ks.ua

У селі Скородистик Іркліївської сільської громади на Черкащині у ніч на 20 грудня чоловік з ножем напав на відвідувачів магазину та поранив чотирьох людей.

Про це повідомив Черкаський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф.

"О 22:30 в диспетчерську екстренки зателефонувала перелякана жінка і повідомила, що у магазині ''Вера'' чоловік з ножем напав на відвідувачів і чотирьох поранив", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у 29-річного чоловіка виявили ножове поранення грудної клітки та різану рану голови; у 38-річного – наскрізну рану щоки. Чоловік 30 років також мав різану рану на щоці. Ще у одного 30-річного чоловіка була різана рана голови, колота рана грудної клітки та плеча.

Постраждалих доправили до лікарні. Нападника затримали.

Нагадаємо, 3 грудня французька поліція знешкодила чоловіка, одягненого як ніндзя, після того, як він спробував напасти із мечем на двох офіцерів у місті Шербур.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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