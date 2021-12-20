У Києві з технічних причин скасували низку рейсів міської електрички

У Києві скасували декілька рейсів міської електрички.

Про це повідомляється на сайті "Київпастрансу".

Зазначається, що транспорт не ходитиме з 20 грудня з технічних причин.

"Увага! 20 грудня 2021 року скасовується курсування наступних рейсів міської електрички: по кільцю: 7307, 7308, 7315, 7316; човники: 7402, 7501, 7503, 7505, 7507, 7502, 7413, 7636, 7638, 7640 по технічним причинам. Перепрошуємо за тимчасові незручності", - йдеться у повідомленні.

Терміни поновлення роботи електричок не назвали.

Нагадаємо, міська електричка була створена в 2011 році. Під неї на баланс "Київпастрансу" передали 10 електропоїздів.

У 2019 році "Укрзалізниця" запропонувала повернути міську електричку Києва на свій баланс і інтегрувати її в систему приміських перевезень Kyiv City Express.