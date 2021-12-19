Завтра у Києві запрацюють пункти обігріву

У понеділок, 20 грудня у Києві через прогнозоване значне похолодання розпочнуть роботу пункти обігріву.
Про це повідомили у КМДА.
Пункти обігріву (перелік дивіться тут) розташовують в приміщеннях комунальних підприємств, лікарнях, територіальних центрах соціального обслуговування.
До них зможе звернутися кожен, хто потребує допомоги у морозні дні.
У деяких із пунктів обігріву можна отримати першу медичну допомогу, випити гарячого чаю, а кілька пунктів мають банки одягу, де за потреби можна взяти собі теплий одяг і взуття.
Пункти обігріву населення будуть функціонувати на час ускладнення погодних умов.
Також із 20 грудня облаштують цілодобові пункти обігріву в наметах. Такі пункти обігріву розпочнуть роботу у Дарницькому районі – біля Приміського вокзалу “Дарниця”, на території парку “Привокзальний”, Солом’янському районі – біля Південного вокзалу станції “Київ-Пасажирський”.
Зазначимо, відповідно до інформації Українського гідрометцентру, 20 грудня через вторгнення арктичного повітря очікується значне похолодання. Синоптики прогнозують невеликий сніг, температура вночі та вдень 2-4° морозу. 21 грудня зниження температури вночі до 9-11° морозу.