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На Дніпропетровщині травмувалися три шахтарі

Причини нещасного випадку наразі з'ясовують.

На Дніпропетровщині травмувалися три шахтарі
Фото: Сергей Нужненко

У суботу, 18 грудня на Дніпропетровщині на шахті “Дніпровська” у місті Тернівка травмувалися троє гірників.

Про це пише Радіо Свобода з посиланням на пресслужбу компанії ДТЕК “Павлоградвугілля”, якій належить шахта.

Під час видобування вугілля під землею сталася поломка гірничого комбайна.

Троє гірників очисної бригади зазнали легких та середньої важкості травм.

Травмованих доправили до лікарні в Павлограді Дниіропетровської області. Їхній стан стабільний.

Причини нещасного випадку з'ясовує спеціально створена комісія.

Нагадаємо, на початку грудня на території металургійного підприємства компанії "СВІТЕКС" у Кривому Розі стався обвал породи, у результаті чого один гірник загинув

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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