Сьогодні в центрі Києва, на вулиці Городецького, сталася пожежа в ресторані "Ватра".
Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.
Зазначається, що о 15:04 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Городецького, 4Б, що у Печерському районі столиці. На місце події було направлено рятувальників з 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини.
"Як виявилось, сталося загоряння покрівлі на площі 30 кв. м в окреморозташованій, одноповерховій будівлі ресторану.
На момент прибуття пожежних підрозділів, усі відвідувачі закладу вже перебували на вулиці. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння вогню", - зазначили в ДСНС.
О 15:23 пожежу було локалізовано, а о 15:28 - ліквідовано.
Жертв та постраждалих немає. Причини та обставини пожежі будуть встановлювати правоохоронці.
Нагадаємо, в листопаді столичні вогнеборці погасили пожежу в ресторані на воді в районі Гідропарку.