Жертв та постраждалих немає.

Сьогодні в центрі Києва, на вулиці Городецького, сталася пожежа в ресторані "Ватра".

Про це повідомила Державна служба з надзвичайних ситуацій.

Зазначається, що о 15:04 надійшло повідомлення про пожежу на вулиці Городецького, 4Б, що у Печерському районі столиці. На місце події було направлено рятувальників з 12-ї Державної пожежно-рятувальної частини.

"Як виявилось, сталося загоряння покрівлі на площі 30 кв. м в окреморозташованій, одноповерховій будівлі ресторану.

На момент прибуття пожежних підрозділів, усі відвідувачі закладу вже перебували на вулиці. Не гаючи часу, рятувальники приступили до гасіння вогню", - зазначили в ДСНС.

О 15:23 пожежу було локалізовано, а о 15:28 - ліквідовано.

Жертв та постраждалих немає. Причини та обставини пожежі будуть встановлювати правоохоронці.

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Фото: kyiv.dsns.gov.ua

Нагадаємо, в листопаді столичні вогнеборці погасили пожежу в ресторані на воді в районі Гідропарку.