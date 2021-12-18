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У херсонському парку підірвали гранату біля офісного будинку

Поліція затримала двох чоловіків.

У Херсоні поліцейські затримали двох мешканців Миколаївської області за підрив гранати в місцевому парку біля офісної будівлі.

Про це повідомили в обласній поліції.

Повідомлення про вибух у парку “Херсонська фортеця” надійшла до поліції вечері у четвер, 16 грудня.

“У ході огляду з’ясувалося, що вибух відбувся біля двоповерхової будівлі, де на першому поверсі розташований офіс приватного підприємця. Чоловік у цей час перебував у приміщені. Коли пролунав вибух, він одразу натиснув тривожну кнопку охоронної фірми”, – йдеться у повідомленні.

Як розповів начальник поліції Херсонщини Олександр Прокудін, від вибуху ніхто не постраждав, ушкоджень зазнав лише фасад будівлі.

За вилученими речовими доказами вибухотехніки встановили, що невідомі зловмисники використали гранату типу «РГД-5».

Поліцейські встановили, що до скоєння злочину можуть бути причетні двоє чоловіків, які пересуваються на автомобілі. За допомогою системи відеонагляду “Безпечне місто” з’ясувалося, що авто виїхало за межі міста та рушило у напрямку Миколаївської області. На одній із вулиць Миколаєва правоохоронці заблокували транспортний засіб та затримали підозрюваних.

Ними виявилися двоє мешканців Миколаївської області, віком 27 та 30 років.

Чоловіків доставили у Херсонське районне управління поліції та після проведення першочергових слідчих дій помістили в ізолятор тимчасового тримання.

Наразі їм вручили підозри в скоєнні злочинів, передбачених ч.4 ст.296 (Хуліганство) та ч.1 ст.263 (Незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України.

“Слідчі клопотатимуть у суді про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Також затримані перевіряються на причетність до скоєння інших злочинів, пов’язаних із пошкодженням майна як на території Херсона, так і області”, – зазначили у поліції.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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