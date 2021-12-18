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Російські окупанти чотири рази порушили режим тиші

Втрат серед українських військових не було.

Російські окупанти чотири рази порушили режим тиші
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Упродовж п’ятниці, 17 грудня у зоні бойових дій на Донбасі російсько-окупаційні війська чотири рази порушили режим припинення вогню.

Про це повідомила пресслужба ООС.

В напрямку Травневого окупанти вели вогонь з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу Новотошківського ворог здійснив обстріл з гранатометів різних систем і стрілецької зброї.

В бік Новолуганського російські найманці відкривали вогонь двічі, застосовуючи автоматичні станкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь та змусили противника припинити обстріли.

Станом на ранок суботи, 18 грудня, порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

“Військовослужбовці Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі та стримування збройної агресії Російської Федерації”, – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в четвер, 16 грудня, в ході бойових дій на сході України загинув український військовий.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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