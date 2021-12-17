У Краматорську сталася пожежа на території Центральної обласної диспетчерської швидкої допомоги. В результаті постраждали 10 автомобілів швидкої допомоги.

Про це повідомила пресслужба поліції Донецької області.

Фото: dn.npu.gov.ua

"17 грудня близько 09:00 до чергової частини Краматорського РУП надійшло повідомлення від працівника ДСНС про загоряння в гаражі Центральної обласної диспетчерської ШМД у Краматорську. На місці події працювали рятувальники та слідчо-оперативна група Краматорського РУП ГУНП в Донецькій області", - йдеться в повідомленні.

Про постраждалих не повідомляється. Зазначається, що всіх працівників станції було евакуйовано.

Наразі встановлюється причина згоряння. Після отримання офіційних висновків від ДСНС події буде надано правову кваліфікацію.

Нагадаємо, 16 грудня під Києвом загорілась маршрутка, в якій їхали 20 пасажирів та водій. Загиблих і травмованих немає. Судячи по фото, автомобіль повністю вигорів.