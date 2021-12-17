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Біля Ради сталися сутички ФОПів із силовиками, є травмовані та затримані

Внаслідок вибуху петарди травмувалася жінка.

Біля Ради сталися сутички ФОПів із силовиками, є травмовані та затримані
Фото: kyiv.npu.gov.ua

Біля Верховної Ради України сталися сутички між мітингувальниками, які виступають проти запровадження обов’язкових касових апаратів для підприємців, і поліцією.

Про це повідомила пресслужба столичної поліції.

Наразі правоохоронці посилили заходи безпеки.

"Сьогодні в урядовому кварталі проходять акція за масової участі громадян. З метою забезпечення публічної безпеки і порядку працівники структурних підрозділів столичної поліції, військовослужбовці Національної гвардії, співробітники ДСНС, кінологи, вибухотехніки та поліція діалогу несуть службу у посиленому режимі", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що під час акції окремі його учасники вдалися до протиправних дій та почали блокувати підходи до парламенту і кидати піротехнічні засоби. Внаслідок вибуху петарди травмувалася жінка - учасниця акції. Зараз лікарі надають потерпілій необхідну медичну допомогу на місці.

Поліцейські також проводять превентивну роботу з учасниками заходу та закликають мітингарів дотримуватися заявленого мирного формату проведення акції.

В Нацполіції також повідомили, що за порушення правопорядку до відділу доставлено двох осіб. З ними спілкуються слідчі та згодом їх діям буде надано правову оцінку.

Зазначається, що під час сутичок пошкоджено службовий автомобіль патрульної поліції.

Нагадаємо, 1 грудня під Радою пройшов мітинг SaveФОП. Цей рух об'єднує малих підприємців, які вимагають збереження спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності. Конкретно вони вимагають прийняття законопроєктів №3853-1 иа №3993, а також скасувати вимогу про використання програмних РРО (касових апаратів) фізичними особами-підприємцями. З 15 грудня представники руху проводять "податковий майдан" на Майдані Незалежності.

У січні рух SaveФОП влаштував найбільшу протестну акцію з початку року.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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