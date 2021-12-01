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Під Радою почався мітинг SaveФОП

О 10 годині на Майдані заплановані інші акції. 

Фото: Андрій Оленін

Під будівлею Верховної Ради вранці 1 грудня розпочався мітинг руху SaveФОП. Учасники вимагають ухвалити законопроєкт 5866, повідомляє кореспондент LB.ua. Ця вимога також зазначена на сторінці руху в Facebook.

Фото: Анна Стешенко

Цей документ, згідно з пояснювальною запискою, передбачає "відновлення права платників єдиного податку не застосовувати реєстратори розрахункових операцій, підвищення граничних обсягів доходів для застосування спрощеної системи оподаткування з урахуванням найманих працівників, налагодження ефективного обліку їх доходів". 

Фото: Анна Стешенко

Як відомо, сьогодні це не єдиний мітинг в урядовому кварталі. На 10 годину заплановано початок акції ГО і партій "Національний корпус", "Рух опору капітуляції", "Демократична сокира" і "Справа громад". Вони збираються на Майдані Незалежності, звідки підуть до Офісу президента.

Через анонсовані масові заходи та візит президента до Верховної Ради в столиці з самого ранку посилили охорону вулиць. місцями також обмежили рух транспорту. 

Учора перший віцеспікер Верховної Ради Олександр Корнієнко говорив, що на мітинги 1 грудня "збирають людей за 1000 гривень". Про які саме акції мова – він не уточнив. 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
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