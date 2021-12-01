Понад 60% українців чули про "вагнергейт", більшість із них вважають винною в зриві владу України, – КМІС

Водночас лише 20% із тих, хто чув про "вагнергейт", вважає себе добре інформованим.

Про зрив спецоперації українських спецслужб із затримання бойовиків ПВК "Вагнер" знають 65,7% українців, але з них лише 20,6% вважають, що добре про це поінформовані.

Іще 33,2% не знають деталей. Про це свідчить опитування Київського міжнародного інституту соціології, проведеного 26-29 листопада.

Фото: КМІС

"Серед респондентів, як принаймні щось чули, найбільше (37,4%) покладають відповідальність на передачу (злив) інформації з боку вищого політичного керівництва України. Ще 20,3% вважають, що це відбувалося через брак професіоналізму і помилки вищого політичного керівництва України", – йдеться у результатах дослідження.

Також 39,2% учасників опитування довіряють інформації ексочільнику ГУР Міноборони Василя Бурби відносно того, що до зриву операції призвело втручання Офісу Президента, а в самому Офісі є люди, які видають Росії секретну інформацію. Не довіряють цим даним – 38,6%.

Окрім цього, половина опитаних громадян – 49,6% – вважають, що в основі рішення "Слуги народу" не ходити на ефіри "телеканалів України" та "України 24" лежить нетерпимість до критики. 20,2% вважають це справедливим обуренням через упередження цих каналів.

Опитування проводилося методом телефонних інтерв’ю з використанням комп’ютера (CATI) на основі випадкової вибірки мобільних телефонних номерів (з випадковою генерацією телефонних номерів та подальшим статистичним зважуванням). Опитано 1203 респонденти, що мешкають у всіх регіонах України (крім АР Крим). Вибірка репрезентативна для дорослого населення (віком 18 років і старше) України. До вибірки не включаються території, які тимчасово не контролюються владою України – АР Крим, окремі райони Донецької та Луганської областей.

У Луганській і Донецькій областях опитування проводилося тільки на території, що контролюється українською владою.Статистична похибка вибірки (з імовірністю 0,95 і з врахуванням дизайн-ефекту 1,1) не перевищує: 3,2% для показників, близьких до 50%, 2,7% для показників, близьких до 25%, 2,1% – для показників, близьких до 12%, 1,4% – для показників, близьких до 5%.

Нагадаємо, кілька тижнів тому ведучий Савік Шустер заявив, що на його ефір, присвячений справі "вагнерцівців", не прийшов жоден представник української влади. Він сказав, що востаннє таке спостерігав за президентства Віктора Януковича. Шустер веде "Свободу слова" на каналі "Україна".

Голова фракції Давид Арахамія, який тоді отримав запрошення на ефір, сказав, що для нього не було сенсу йти із таким списком гостей.

24 листопада народні депутати СН і перший віцеспікер Олександр Корнієнко в Facebook поширили заяви, що "протягом останніх місяців телеканали «Україна-24» і «Україна» перетворились на відверто пропагандистські «ДТЕК-24» і «Олігарх»".

У звʼязку з цим політики оголосили, що команда ухвалила спільне рішення – ігнорувати медіа, "які власник навмисно перетворює на свій корпоративний гучномовець для шантажу держави і суспільства".

У Медіа Групі Україна на це відповіли, що цю публічну заяву розцінюють як "форму відповіді на журналістські питання про "вагнергейт".