Україна стала її підписантом ще 10 років тому.

Фото: Lb.ua

Під Офісом президента 30 листопада зібрався мітинг на підтримку Стамбульської конвенції, спрямованої захистити жінок від насильства.

Участь в акції "Відчинимо правду про насильство" взяли близько 100 людей, повідомив кореспондент LB.ua.

Деякі учасники акції тримали символічні двері, а всі присутні жінки вмочили руки у червону фарбу і лишили на них відбитки.

Організатором акції, згідно з інформацією на сторінці в Facebook, стала коаліція громадських організацій "Україна – за Стамбульську конвенцію".

"В Україні побутує уявлення, що домашнє насильство відбувається в сім’ях, які опинилися в складних життєвих обставинах. Однак практика свідчить, що родина, у якій відбувається насильство, може здаватися, на перший погляд, добропорядною. Проте зачинені двері можуть приховувати різні види насильства — фізичне, сексуальне, психологічне й економічне. Досить миритися з таким станом речей! Час відчинити правду про насильство та зробити його видимим!" – зазначили організатори.

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Фото: Lb.ua

Нагадаємо, 10 років тому Україна стала підписантом Стамбульської конвенції, однак вона досі не ратифікована. Пʼять років тому спроба ратифікувати цей документ провалилася через поняття "гендер" і "сексуальна орієнтація".

При цьому в українському законодавстві вже є поняття гендерної ідентичності. У 2015 році Рада прийняла закон, який забороняє дискримінацію у сфері праці за ознакою сексуальної орієнтації та гендерної ідентичності.

У січні 2020 тодішній голова партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко зазначав, що перспективи ратифікації Стамбульської конвенції українським парламентом дуже низькі.