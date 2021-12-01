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У грудні в Києві відкриють 14 новорічних локацій, ялинки будуть у кожному районі

Головна ялинка буде заввишки 31 метр, її прикрашатимуть понад 10 000 іграшок і 10 км гірлянд. 

У Києві із 16 грудня відкриються 14 новорічних локацій. Святкові ялинки будуть встановлені в усіх районаї столиці, повідомили в пресслужбі КМДА.

Цього року до створення локацій знову залучать приватний бізнес, повідомив заступник голови КМДА Валентин Мондриївський.

"Це, у першу чергу, дозволяє зекономити десятки мільйонів бюджетних коштів, які потребують інші галузі. Водночас таке партнерство дозволяє створити сучасні європейські локації, які є магнітом не тільки для киян, а й для гостей столиці. Нагадаю, що головна ялинка Києва і країни вже два роки поспіль потрапляла до європейського рейтингу найкрасивіших ялинок, і це реальне визнання нашої співпраці з бізнесом", – заявив він. 

Уже найближчим часом почнеться монтаж святкових локацій на Софійській та Контрактовій площах, а також біля Арки дружби народів. Департамент культури обіцяє незабаром оприлюднити план заходів включно з головними святковими подіями та перекриттям руху. 

Фото: Folk Ukraine Facebook

На сторінці організаторів святкувань у столиці Folk Ukraine додали, що локації працюватимуть місяць – по 16 січня. Головна ялинка України матиме висоту 31 метр, її прикрашатимуть понад 10 000 іграшок і 10 км гірлянд теплого кольору. 

"Основа ялинки буде оздобленою у вигляді Шопки — традиційного вертепу, який в Україні здавна було прийнято зводити до Різдва. Довкола ялинки розташуються розважальні локації: ковзанка, фотозони, дитячі забавки, майстерня та музей новорічних прикрас, сцена, де проходитимуть виступи та конкурси, фудкорти, зігрівальні напої та теплі зони для відпочинку", – йдеться у повідомленні. 

Нагадаємо, головна ялинка країни-2020 була прикрашена 1500 іграшок і 10 км гірлянд. Її традиційно уперше запалили 19 грудня. Тематикою свята був "Казковий ліс", а на дерево планували встановити капелюха. Від ідеї відмовилися через критику за "відьомські мотиви". 

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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