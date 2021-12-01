На Кіровоградщині в листопаді перейменували останню вулицю імені "єдинороски" Терешкової

Тепер вона має назву Миру.

На Кіровоградщині в селі Козацьке перейменували останню у області вулицю, названу на честь космонавтки, депутатки "Єдиної Росії" Валентини Терешкової. Про це LB.ua стало відомо з відповіді на запит, отриманої 30 листопада.

Рішення про перейменування було ухвалено 12 листопада на рішенні сесії Петрівської селищної ради. Загалом у Кіровоградській області було три вулиці Терешкової – у селах Созонівка та Бовтишка. Нині вони мають назви Вишневі.

Фото: Lb.ua

"Тепер головне дожати міську владу Подільска, яка відмовляються перейменовувати вулицю Терешкової. Навіть провели опитування радянських прихильників, щоб не перейменовувати вулиці", – прокоментував координатор проєкту "Декомунізація.Україна" Вадим Позняков.

Нагадаємо, космонавтка Валентина Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона виступила ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році.

Вулиці на честь Валентини Терешкової підпадають під дію Закону “Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки”, бо вона у 1970-1990 роках була членом ревізійної комісії ЦК КПРС.