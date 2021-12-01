Доба на Донбасі минула без втрат серед українських військових

Упродовж минулої доби, 30 листопада, в зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі зафіксовано чотири порушення режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ. Ворог двічі застосував заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Втрат у лавах українських захисників немає, повідомляє пресцентр ООС.

Учора в напрямку Нью-Йорка російські найманці відкривали вогонь зі станкових протитанкових гранатометів, автоматичних станкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Південного ворог здійснив обстріли двічі, використовуючи міномети калібру 82 мм, станкові протитанкові гранатомети, великокаліберні кулемети та іншу стрілецьку зброю.

У бік Шумів окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї.

"Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли", - йдеться у ранковому зведенні.

Станом на 7:00 1 грудня порушень режиму припинення вогню з боку російсько-окупаційних військ не зафіксовано.

Нагадаємо, 29 листопада двоє військових і цивільний отримали поранення на Донбасі. У понеділок противник вісім разів відкривав вогонь, в тому числі використовуючи артилерійське озброєння.

Учора штаб ООС показав наслідки обстрілу окупантами Станиці Луганської 29 листопада. Внаслідок обстрілу було пошкоджено приватний будинок, а також споруди на території депо залізничної станції "Кіндрашівська-Нова".