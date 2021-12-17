В селі Вінницької області відмовляються перейменовувати вулицю Терешкової

У селі Бірків Вінницької області місцеві жителі проголосували проти перейменування вулиці Терешкової, ніяк це не мотивуючи. Про це йдеться у відповіді на запит журналіста LB.ua Рудоманова Олександра.

При цьому ще у травні 2021 року Інститут національної пам'яті України звернувся до Літинської селищної ради, до якої входить це село, листом №1366/09.5-07-21 від 28.05.2021 з інформацією про необхідність перейменування даної вулиці, але селищна рада проігнорувала лист та провела опитування мешканців, що не передбачено чинним законодавством.

Разом з тим LB.ua надіслало відповідні запити до ОДА та прокуратури з проханням дати коментар щодо саботажу декомунізації у селі.

“Це якась дикість, що на Вінничині так хочуть вшановувати депутатку, що голосувала за анексію Криму", – розповів LB.ua засновник руху "Декомунізація.Україна" Вадим Поздняков.

Нагадаємо, Терешкова голосувала 1 березня 2014 року за окупацію Криму, а також саме вона стала ініціаторкою обнулення термінів президентства Володимира Путіна у 2020 році. Перейменувати названі на її честь вулиці можна за процедурою декомунізації, оскільки вона буля діячкою Комуністичної партії.