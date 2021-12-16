Фахівці відновили працездатність бойових машин, встановили модернізовані прилади спостереження та системи керування вогнем, перевірили та відкоригували роботу озброєння.

Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод" провело капітальний ремонт та модернізацію партії БМП-2 і БРЕМ-2 і відвантажило їх Збройним Силам України. Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

Фото: Укроборонпром

"Фахівці підприємства відновили працездатність вузлів та агрегатів бойових машин, встановили модернізовані прилади спостереження та системи керування вогнем, перевірили та відкоригували роботу озброєння тощо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цьогоріч Житомирський бронетанковий завод за результатами відповідних кваліфікаційних випробувань розпочав серійне виготовлення корпусів для БТР-4Е. Перша партія наразі готується до відправлення замовнику для подальшого складання.

Нагадаємо, минулого місяця "Житомирський бронетанковий завод" відремонтував партію бронетехніки та передав її у Збройні сили України.