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Житомирський бронетанковий завод передав ЗСУ партію модернізованої бронетехніки

Фахівці відновили працездатність бойових машин, встановили модернізовані прилади спостереження та системи керування вогнем, перевірили та відкоригували роботу озброєння.

Державне підприємство "Житомирський бронетанковий завод" провело капітальний ремонт та модернізацію партії БМП-2 і БРЕМ-2 і відвантажило їх Збройним Силам України. Про це повідомляє пресслужба Укроборонпрому.

Фото: Укроборонпром

"Фахівці підприємства відновили працездатність вузлів та агрегатів бойових машин, встановили модернізовані прилади спостереження та системи керування вогнем, перевірили та відкоригували роботу озброєння тощо", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що цьогоріч Житомирський бронетанковий завод за результатами відповідних кваліфікаційних випробувань розпочав серійне виготовлення корпусів для БТР-4Е. Перша партія наразі готується до відправлення замовнику для подальшого складання.

Нагадаємо, минулого місяця "Житомирський бронетанковий завод" відремонтував партію бронетехніки та передав її у Збройні сили України.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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