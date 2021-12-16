Чернишов: Рада підтримала законопроєкти, що забезпечують фіскальні стимули для індустріальних парків

Верховна Рада прийняла у першому читанні два законопроєкти №5688 та №5689, які передбачають низку фіскальних стимулів для інвесторів в індустріальні парки. Зокрема, йдеться про звільнення від податку на прибуток резидентів на 10 років за умови його реінвестування у розвиток інвестиційного проєкту.

Про це повідомив міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов.

"Фіскальні стимули є одними з ключових мотиваторів, які може запропонувати держава для залучення інвестицій в індустріальні парки. Запропоновані зміни до Податкового та Митного кодексів допоможуть залучити іноземні інвестиції. У результаті, в регіонах з’являться нові підприємства та робочі місця. І коли робочі місця з’являються в достатку, це і є справжнє доросле життя. Доросле життя для кожної громади. Крокуємо до посилення економіки як в окремих регіонах, так і в країні в цілому»", зазначив міністр.

Законопроєкт № 5688 передбачає зміни до Податкового кодексу. Зокрема, документ передбачає:

звільнення від податку на прибуток резидентів ІП на 10 років за його реінвестування в розвиток інвестиційного проєкту;

звільнення від оподаткування ПДВ нового устаткування (обладнання) для власного використання;

встановлення пільг з податку на нерухомість за рішенням органів місцевого самоврядування;

встановлення ставки земельного податку та орендної плати за землі державної та комунальної власності в розмірі меншому, ніж земельний податок (за рішенням органів місцевого самоврядування);

звільнення від сплати земельного податку (за рішенням органів місцевого самоврядування).

Водночас законопроєкт № 5689 вносить зміни до Митного кодексу. Документ покликаний звільнити від оподаткування митом нового устаткування (обладнання), що ввозиться учасниками індустріальних парків для власного використання.

Раніше, на початку жовтня цього року президент Володимир Зеленський підписав закон про внесення змін до закону "Про індустріальні парки" (№4416-1). Документ запроваджує фінансові, інфраструктурні та інституційні стимули.

Нагадаємо, раніше Чернишов повідомив, що мережа з 25-ти індустріальних парків в Україні створить понад 50 тисяч робочих місць.