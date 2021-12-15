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Рада схвалила в першому читанні ​законопроєкт про посилення відповідальності у будівельній галузі, – Чернишов

Зокрема, він передбачає збільшення штрафів за порушення в цій галузі. 

Рада схвалила в першому читанні ​законопроєкт про посилення відповідальності у будівельній галузі, – Чернишов
Олексій Чернишов

Верховна Рада підтримала у першому читанні законопроєкт №5877, який передбачає посилення адміністративної та кримінальної відповідальності за порушення законодавства у будівельній галузі. 

Документ покликаний створити рівні умови для всіх учасників будівельного ринку. Про це повідомив у Facebook міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов

"У проєкті закону йдеться про вдосконалення положень Кримінального кодексу України та Кодексу України про адміністративні правопорушення у частині посилення відповідальності за порушення вимог законодавства у сфері містобудівної діяльності. Упевнений, ухвалення цього закону допоможе більш активно залучати міжнародні інвестиції в галузь будівництва. Дякую народним депутатам за підтримку", – наголосив Олексій Чернишов. 

Законопроєкт передбачає, зокрема:

  • збільшення штрафів за правопорушення у сфері містобудівної діяльності;
  • чітке визначення кола суб’єктів, на яких може бути накладено адміністративні стягнення;
  • врегулювання питання самочинного будівництва шляхом тимчасового арешту об’єктів незаконного будівництва;
  • посилення кримінальної відповідальності за самочинне будівництво, в тому числі на територіях пам’яток культурної спадщини.

Наразі інспектори Державної інспекції архітектури та містобудування розглядають документацію та виїжджають на перевірку об’єктів перед прийняттям їх в експлуатацію у межах трьох днів, хоча раніше цей процес займав до трьох місяців.

Нагадаємо, раніше міністр розвитку громад та територій Олексій Чернишов зазначив, що реформа містобудівної галузі базується на трьох основних принципах — децентралізації, цифровізації та відповідальності.

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