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Тищенко заперечив запрошення "Слуги народу" на корпоратив у ресторан

За його словами, ні партія, ні фракція корпоративу не матимуть. 

Тищенко заперечив запрошення "Слуги народу" на корпоратив у ресторан
Тищенко Микола

Народний депутат "Слуги народу" Микола Тищенко заявив, що фракція не буде проводити колетивне святкування Нового року. Він також заперечив поширену ЗМІ інформацію про те, що запрошував колег святкувати в один з дорогих ресторанів під Києвом. 

У кулуарах парламенту він заявив, що ні партія, ні фракція не будуть проводити новорічний корпоратив.

"Ні, "Слуга народу" не збиралася це робити, і ми не будемо збиратися фракцією, велика фракція для цього не потрібна. Але в родині – ми всі живі люди – ми прийшли з народу, не хочемо міняти свої звички, ми люди, живі, тому якщо хтось десь в родині буде збиратися, ми це не запрещаєм", – сказав народний депутат.

Він запевнив, що будь-хто має можливість святкувати там, де він хоче, а від депутатів не вимагають, щоб вони десь переховувалися, але нардепи повинні святкувати згідно зі ковідними нормами. 

Нагадаємо, голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія цього понеділка говорив, що політсила не буде влаштовувати корпоратив. "Винні у цьому ви (журналісти). Я шуткую. Якщо ми зробимо підсумковий захід, зробимо якійсь фуршет, тоді нам скажуть, що це новорічний корпоратив. Давайте чесно. Якщо не зробимо фуршет, скажуть, що це було якесь свято. Тому вирішили, що не будемо. Зробимо в зумі. Всі розійдуться по округах, там поспілкуємося", – сказав він.

Анна СтешенкоАнна Стешенко, спеціальний кореспондент LB.ua
Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
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