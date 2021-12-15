Верховна Рада перейменувала місто Володимир-Волинський у Володимир. За проголосували 348 депутатів, оголосив голова парламенту Руслан Стефанчук.

З ініціативою перейменування восени цього року виступала міськрада. Спроби змінити назву робилися ще в девʼяностих, але не знайшли підтримки, пише "BBC Україна".

У жовтні 2021 міська рада Володимира-Волинського ухвалила рішення про перейменування.

Володимир-Волинський веде свою історію щонайменше з кінця X сторіччя. Перша літописна згадка про місто Володимир відноситься до 988 року, коли київський князь Володимир Великий здійснив похід на землі волинян та бужан і захопив язичницьке місто під назвою Ладомир, назвавши його своїм іменем.

У царські часи Володимир отримав приставку "Волинськ", щоб відрізняти його від російського Владимира.

Під час перебування міста у складі Польщі його називали Włodzimierz, а після приходу радянської влади повернулись до назви Володимир-Волинськ.

Нинішню назву Володимир-Волинський було затверджено указом президії Верховної ради СРСР від 9 серпня 1944 року про уточнення найменування західноукраїнських міст.

Нагадаємо, що в липні Верховна Рада підтримала проєкт постанови про перейменування селища Новгородське в Донецькій області на Нью-Йорк.