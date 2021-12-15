"Укрзалізниця" показала оновлену залізничну станцію "Татарів-Буковель"
"Укрзалізниця" показала оновлену залізничну станцію "Татарів-Буковель"
Фінляндія посилюється американською зброєю. Чому ж Москва мовчить?
Фінляндія посилюється американською зброєю. Чому ж Москва мовчить?
Родина Гогілашвілі та Левченко отримала охорону СБУ, - Bihus.Info
Родина Гогілашвілі та Левченко отримала охорону СБУ, - Bihus.Info
Розвал Боснії вже розпочався
Розвал Боснії вже розпочався
Зеленський про можливе російське вторгнення: "Українці не віддадуть своєї свободи ніколи"
Зеленський про можливе російське вторгнення: "Українці не віддадуть своєї свободи ніколи"
Різноманітність та інклюзія: «Секс і місто» 20 років по тому
Різноманітність та інклюзія: «Секс і місто» 20 років по тому
Макрон перед зустріччю із Зеленським зателефонував Путіну, щоб обговорити Україну
Макрон перед зустріччю із Зеленським зателефонував Путіну, щоб обговорити Україну
Меркель з травня блокувала закупівлю Україною зброї через НАТО, – Bild
Меркель з травня блокувала закупівлю Україною зброї через НАТО, – Bild
Під Радою знову зібрався мітинг ФОПів, активісти заблокували вул. Грушевського (оновлення)
Під Радою знову зібрався мітинг ФОПів, активісти заблокували вул. Грушевського (оновлення)
ГоловнаСуспільствоЖиття

Рада перейменувала місто Володимир-Волинський у Володимир

Місту повернули історичну назву. 

Рада перейменувала місто Володимир-Волинський у Володимир
Фото: ВолиньPost

Верховна Рада перейменувала місто Володимир-Волинський у Володимир. За проголосували 348 депутатів, оголосив голова парламенту Руслан Стефанчук.

З ініціативою перейменування восени цього року виступала міськрада. Спроби змінити назву робилися ще в девʼяностих, але не знайшли підтримки, пише "BBC Україна".

У жовтні 2021 міська рада Володимира-Волинського ухвалила рішення про перейменування

Володимир-Волинський веде свою історію щонайменше з кінця X сторіччя. Перша літописна згадка про місто Володимир відноситься до 988 року, коли київський князь Володимир Великий здійснив похід на землі волинян та бужан і захопив язичницьке місто під назвою Ладомир, назвавши його своїм іменем.

У царські часи Володимир отримав приставку "Волинськ", щоб відрізняти його від російського Владимира.

Під час перебування міста у складі Польщі його називали Włodzimierz, а після приходу радянської влади повернулись до назви Володимир-Волинськ.

Нинішню назву Володимир-Волинський було затверджено указом президії Верховної ради СРСР від 9 серпня 1944 року про уточнення найменування західноукраїнських міст.

Нагадаємо, що в липні Верховна Рада підтримала проєкт постанови про перейменування селища Новгородське в Донецькій області на Нью-Йорк.

Ірина ЛисогорІрина Лисогор, керівниця відділу "Новини"
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , ,
Читайте також