Спецоперацію із затримання озброєного зловмисника провели поліцейські у Вишневому під Києвом.

Як повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, сьогодні о 12:00 невідомий чоловік здійснив кілька пострілів в напрямку людей, після чого зачинився в одній із квартир багатоповерхівки. Було терміново введено спецоперацію та проведено штурм квартири.

Зловмисника затримали.

Подробиці наразі невідомі.

Фото: facebook.com/Андрій Нєбитов

Фото: facebook.com/Андрій Нєбитов

Фото: facebook.com/Андрій Нєбитов

Як повідомляли, у листопаді поліція Київщини затримала чоловіка, який 12 жовтня влаштував стрілянину у Софіївській Борщагівці під Києвом. На пошуки зловмисника правоохоронцям знадобилося 40 днів.