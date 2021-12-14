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Під Києвом силовики взяли штурмом квартиру чоловіка, який відкрив вогонь по людях

Зловмисника затримали.

Спецоперацію із затримання озброєного зловмисника провели поліцейські у Вишневому під Києвом.

Як повідомив начальник поліції Київської області Андрій Нєбитов, сьогодні о 12:00 невідомий чоловік здійснив кілька пострілів в напрямку людей, після чого зачинився в одній із квартир багатоповерхівки. Було терміново введено спецоперацію та проведено штурм квартири.

Зловмисника затримали.

Подробиці наразі невідомі.

Фото: facebook.com/Андрій Нєбитов

Фото: facebook.com/Андрій Нєбитов

Фото: facebook.com/Андрій Нєбитов

Як повідомляли, у листопаді поліція Київщини затримала чоловіка, який 12 жовтня влаштував стрілянину у Софіївській Борщагівці під Києвом. На пошуки зловмисника правоохоронцям знадобилося 40 днів.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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