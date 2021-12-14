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СБУ заявила про ліквідацію найбільшої в Україні схеми торгівлі фейковими COVID-сертифікатами

"Прибуток" двох киян становив понад 5 млн грн щомісяця.

Служба безпеки України ліквідувала найбільшу в Україні мережу із виготовлення фейкових COVID-сертифікатів. Схему організували двоє мешканців Києва. За гроші ділки пропонували оформити відповідні медичні документи без фактичного проведення щеплень.

"Прибуток" зловмисників становив понад 5 млн грн щомісяця, інформує пресцентр СБУ.

"Наразі це найбільша за кількістю виготовлених COVID-фальшивок мережа в Україні", – констатують у спецслужбі.

Встановлено, що для реалізації схеми двоє киян залучили декількох керівників медзакладів та 6 сімейних лікарів із різних регіонів країни.

За різні суми вони вносили дані "клієнтів" до електронної системи eHealth для подальшого завантаження до Єдиного порталу державних послуг "Дія".

Для передачі "списків" на оформлення фіктивних документів організатори оборудки залучали посередників. Крім того, через них підтримували зв'язок та передавали гроші.

У такий спосіб до електронної системи eHealth щомісяця завантажувалося близько 2 тисячі недостовірних записів про проходження громадянами вакцинації. Зазначені "послуги", за даними прокуратури, коштували від 3000 до 4500 гривень.

Раніше в Києві викрили поліцейського та медсестру. які заробили на підроблених ковід-сертифікатах щонайменше 1 млн грн.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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