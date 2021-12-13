У Львові у багатоповерхівці стався вибух газу, постраждали 3 людей (оновлено)

Фото: ДСНС

У одному з житлових будинків Львова стався вибух з подальшим горінням. Внаслідок події постраждали 3 людей, яких з опіками середнього ступеня тяжкості госпіталізовано до лікарні, повідомляє пресслужба ДСНС.

"13 грудня о 17:35 до ДСНС надійшла інформація, що у м. Львів по вул. Замарстинівська, 28 стався вибух, попередньо побутового газу, в квартирі на другому поверсі триповерхового житлового будинку з подальшим загоранням", - йдеться у повідомленні.

Зазначається,що за годину пожежу було ліквідовано. Підрозділами ДСНС врятовано 3 мешканців, Постраждали троє людей, яких з опіками середньої ступені тяжкості госпіталізовано до лікарні.

Вибухом зруйновано міжкімнатну перегородку, вогнем пошкоджено дерев’яне перекриття в квартирі між 2 та 3 поверхами.

Для ліквідації пожежі від ДСНС залучалися 20 осіб та 4 одиниці техніки.

Оновлено. Перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко підтвердив, що йдеться про вибух газу.

"У одній з квартир в будинку на вул. Замарстинівській, 28 стався вибух газу в квартирі. Вибух стався на другому поверсі в трьох-поверховому будинку в дворі", - написав Андрій Москаленко у Facebook.

Він заначив, що на час ліквідації наслідків тимчасово перекрито рух вулицею Замарстинівською. Після завершення робіт службами ДСНС будинок обстежать проектанти. Вони визначать роботи, які необхідно виконати першочергово.

Перший заступник мера Львова також повідомив, що постраждалим зараз надають екстрену медичну допомогу. Попередньо троє людей мають опіки різних ступенів тяжкості, їх госпіталізовано.

Андрій Москаленко наголосив, що мешканцям будинку за потреби нададуть інше тимчасове житло.

Нагадаємо, 27 листопада у м. Нова Одеса у п’ятиповерховому житловому будинку стався вибух (попередньо побутового газу на 5 поверсі). У результаті було зруйновано дві квартири на 4-му та дві квартири на 5-му поверхах. Внаслідок вибуху загинуло три особи та постраждало три особи.