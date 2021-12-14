Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі після скандалу з правоохоронцем (оновлено)
Кабмін звільнив заступника міністра внутрішніх справ Гогілашвілі після скандалу з правоохоронцем (оновлено)
Пенсіонери зможуть витратити 1 тисячу гривень за вакцинацію на соціальні потреби, - Зеленський
Пенсіонери зможуть витратити 1 тисячу гривень за вакцинацію на соціальні потреби, - Зеленський
Депутата облради в Дніпрі намагались вбити з автомата з дистанційним управлінням
Депутата облради в Дніпрі намагались вбити з автомата з дистанційним управлінням
У Луцьку підліток на Renault Megane збив п'ятьох пішоходів на переході (оновлено)
У Луцьку підліток на Renault Megane збив п'ятьох пішоходів на переході (оновлено)
З'явилося відео нового скандалу з Гогілашвілі – цього разу з патрульними у Києві
З'явилося відео нового скандалу з Гогілашвілі – цього разу з патрульними у Києві
Розвал Боснії вже розпочався
Розвал Боснії вже розпочався
Жеребкування Ліги чемпіонів проведуть повторно через допущені помилки
Жеребкування Ліги чемпіонів проведуть повторно через допущені помилки
Гогілашвілі має діючі російський паспорт та податковий номер
Гогілашвілі має діючі російський паспорт та податковий номер
Оприлюднені доноси чекістів на письменника Хвильового та його передсмертна записка
Оприлюднені доноси чекістів на письменника Хвильового та його передсмертна записка
ГоловнаСуспільствоПодії

Ялинку на Софійській площі засвітять 18 грудня

Головну ялинку країни цього року присвятять Різдву.

Головну ялинку країни засвітять на Софійській площі напередодні Дня святого Миколая – 18 грудня. Дерево заввишки 31 метр прикрасили 10-кілометровою гірляндою і 20 тисячами іграшок червоного та золотого кольорів.

Фото: КМДА

Про це повідомили у Київській міськдержадміністрації.

"Тема головної святкової локації на Софійській площі – Дивоніч, коли народився Ісус Христос. Різдвяне дійство буде відтворене у вигляді вертепу. Довкола розташують ярмарок, фотозони, майстерню, музей новорічних прикрас, ковзанку, атракціони тощо", – сказано в повідомленні.

На Контрактовій площі 19 грудня відкриється велика локація "Різдво на Подолі". Її оформлять у європейському стилі. Ялинку та ярмарок прикрасять 20 тисяч ліхтарів.

Родзинка локації на Подолі – унікальна прогулянкова ковзанка довжиною понад 200 м із альтанкою для відпочинку, кав’ярнею та музичною сценою.

На локації біля Арки дружби народів гостей, що прогулюватимуться пішохідно-велосипедним мостом, чекатиме новорічна ялинка, затишна лаунж-зона зі столиками та гарячими напоями.

17-20 грудня біля Арки дружби народів відбудеться зимовий фестиваль Snigfest – змагання для професійних сноубордистів і лижників. "Цьогоріч зимова локація вражатиме особливим оформленням, натхненним оперою", – зазначили в КМДА.

17 грудня запрацює святкова локація в парку Шевченка – найгостинніша для батьків із дітьми. Тут буде новорічна ялинка, працюватиме резиденція святого Миколая, облаштують фотозони та фудкорти.

Майже 200 офіційних ярмарків із продажу живих новорічних дерев працюватимуть до 31 грудня у всіх районах столиці. Вартість хвойних на офіційних точках продажу складатиме від 150 до 500 грн.

До 19 грудня у муніципальній книгарні "Сяйво книги" можна придбати дитячу книгу зі знижкою та подарувати її вихованцям будинку-інтернату.

Як повідомляли, у грудні в Києві відкриють 14 новорічних локацій, ялинки будуть у кожному районі.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
Темы: , , , ,
Читайте також