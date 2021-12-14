Головну ялинку країни цього року присвятять Різдву.

Головну ялинку країни засвітять на Софійській площі напередодні Дня святого Миколая – 18 грудня. Дерево заввишки 31 метр прикрасили 10-кілометровою гірляндою і 20 тисячами іграшок червоного та золотого кольорів.

Фото: КМДА

Про це повідомили у Київській міськдержадміністрації.

"Тема головної святкової локації на Софійській площі – Дивоніч, коли народився Ісус Христос. Різдвяне дійство буде відтворене у вигляді вертепу. Довкола розташують ярмарок, фотозони, майстерню, музей новорічних прикрас, ковзанку, атракціони тощо", – сказано в повідомленні.

На Контрактовій площі 19 грудня відкриється велика локація "Різдво на Подолі". Її оформлять у європейському стилі. Ялинку та ярмарок прикрасять 20 тисяч ліхтарів.

Родзинка локації на Подолі – унікальна прогулянкова ковзанка довжиною понад 200 м із альтанкою для відпочинку, кав’ярнею та музичною сценою.

На локації біля Арки дружби народів гостей, що прогулюватимуться пішохідно-велосипедним мостом, чекатиме новорічна ялинка, затишна лаунж-зона зі столиками та гарячими напоями.

17-20 грудня біля Арки дружби народів відбудеться зимовий фестиваль Snigfest – змагання для професійних сноубордистів і лижників. "Цьогоріч зимова локація вражатиме особливим оформленням, натхненним оперою", – зазначили в КМДА.

17 грудня запрацює святкова локація в парку Шевченка – найгостинніша для батьків із дітьми. Тут буде новорічна ялинка, працюватиме резиденція святого Миколая, облаштують фотозони та фудкорти.

Майже 200 офіційних ярмарків із продажу живих новорічних дерев працюватимуть до 31 грудня у всіх районах столиці. Вартість хвойних на офіційних точках продажу складатиме від 150 до 500 грн.

До 19 грудня у муніципальній книгарні "Сяйво книги" можна придбати дитячу книгу зі знижкою та подарувати її вихованцям будинку-інтернату.

Як повідомляли, у грудні в Києві відкриють 14 новорічних локацій, ялинки будуть у кожному районі.