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На Київщині внаслідок ДТП за участі поліцейського загинуло дві людини

Співробітника поліції затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

Правоохоронці Київщини встановлюють обставини ДТП, яка трапилось за участі працівника поліції і у результаті якої загинуло дві людини.

Про це повідомили в обласній поліції.

“4 грудня близько 23 години 32-річний поліцейський, керуючи власним автомобілем “Volkswagen Passat”, їхав в напрямку села Нові Петрівці, де здійснив зіткнення з автомобілем “ЗАЗ-Таврія””, – йдеться у повідомленні.

У результаті аварії 23-річний пасажир, який перебував в салоні “ЗАЗ-Таврія”, загинув на місці події, а 23-річний водій і 22-річна пасажирка госпіталізовані. Згодом від отриманих травм потерпіла померла. 

Фото: facebook.com/pol.kyivregion

Водія “Volkswagen Passat” доправили до медичного закладу для проведення експертизи на стан алкогольного сп'яніння. 

Поліцейського затримано в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. 

“Співробітники Державного бюро розслідувань з’ясовують всі обставини даної ДТП. Поліція ж всіляко сприяє працівникам ДБР у розслідуванні причин і обставин аварії. В Головному управлінні вже призначено службове розслідування за даним фактом”, – додали у поліції.

Нагадаємо, у вересні майор поліції влаштував ДТП на трасі біля Києва. Машина врізалась у вантажівку, водій легковика попав у реанімацію.

Наталка ЛотоцькаНаталка Лотоцька, редакторка новин
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