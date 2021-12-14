У США схвалили краплі від далекозорості, які замінюють окуляри

Пресбіопію діагностують майже у кожного другого дорослого у світі.

Американське управління з нагляду за якістю продовольства та медикаментів (FDA) офіційно схвалило перші ліки для боротьби з віковою далекозорістю (пресбіопією) – очні краплі Vuity.

Хоч повноцінними ліками краплі назвати не можна: схвалений препарат не усуває причин зорового розладу, а лише тимчасово знімає його основний симптом, – проте більшість експертів уже називає цю терапію революційною. Регулярне застосування крапель дасть змогу людям, які з віком почали погано бачити поблизу, обходитися без окулярів для читання чи роботи за комп'ютером, передає ВВС.

Вікові зміни в зоровому сприйнятті є таким самим природним атрибутом старіння, як сивина або поява зморшок. Пресбіопію – "старечий зір" по-грецьки – діагностують майже у кожного другого дорослого. Точна причина механізму розвитку пресбіопії не встановлена (у вчених є кілька версій, що доповнюють одна одну), але відомо, що в середньому зір починає погіршуватися після сорока років. Кришталик втрачає еластичність, і побачити щось поблизу стає складніше.

Особливо це позначається на зручності при читанні та роботі за комп'ютером. Саме тому багатьом людям після сорока вперше прописують окуляри. В особливо тяжких випадках пацієнтові пропонують подумати про хірургічну операцію на кришталику.

Очні краплі, схвалені FDA під торговою назвою Vuity, звужують зіницю (фактично імітують примруження), повертаючи пацієнту здатність добре бачити зблизька. На зір препарат ніяк не впливає.

Як показали результати проведених клінічних випробувань, краплі починають діяти протягом 15 хвилин, досягають максимального ефекту приблизно за годину, а триває він не менш як 6-7 годин. Наступного дня закрапувати краплі потрібно знову.

Цікаво, що діюча речовина препарату – рослинний алкалоїд пілокарпін – давно відома лікарям і застосовується в лікуванні хвороб очей ще з XIX століття.

Нагадаємо, раніше в грудня Міністерство охорони здоров’я повідомило про реєстрацію в Україні "Претоманіду", препарату для лікування тяжких форм туберкульозу.