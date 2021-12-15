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Адаптивний карантин в Україні продовжили до квітня 2022

Поки рівень вакцинації не досягне 70% дорослого населення, карантинні обмеження продовжуватимуть.

Адаптивний карантин в Україні продовжили до квітня 2022
Фото: Макс Требухов

Кабінет міністрів ухвалив рішення продовжити адаптивний карантин до 31 березня 2022 року.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Це допоможе максимально ефективно протидіяти пандемії та захистити здоров’я людей. Усі правила щодо доступу до публічних місць із ковід-сертифікатами, носіння масок та дистанції залишаються в силі", – пояснив доцільність рішення голова уряду.

Шмигаль нагадав, що вже понад 40% дорослих українців отримали щеплення проти коронавірусу.

"Водночас поки в Україні рівень вакцинації не досягне 70% дорослого населення, ми маємо продовжувати дотримуватися встановлених карантинних обмежень", – наголосив прем’єр-міністр.

Нагадаємо, адаптивний карантин передбачає поділ країни на зони залежно від рівня захворюваності. З 6 грудня 2021 року в Україні запровадили нові карантинні правила у "жовтій" зоні.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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