Окупанти з початку доби тричі відкривали вогонь на Донбасі

Від початку доби в зоні бойових дій на сході України з боку збройних формувань Російської Федерації зафіксовано 3 порушення режиму припинення вогню, один з яких - із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок дій ворога немає.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

Так, поблизу Новолуганська ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

В напрямку Новотошківського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

В районі Авдіївки противник вів вогонь з мінометів калібру 120 мм.

За інформаціює штабу ООС, українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння, та змусили противника припинити обстріли.

"Завдяки зусиллям наших воїнів рубежі українських підрозділів залишилися незмінними. Підрозділи Об’єднаних сил контролюють ситуацію та продовжують виконувати завдання з відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації", - йдетьсяу повідомленні.

Нагадаємо, упродовж минулої доби, 13 грудня, з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано два порушення режиму припинення вогню.