Російські найманці 7 разів за добу обстріляли позиції ЗСУ, поранено військового

Упродовж минулої доби, 14 грудня, у зоні операції Об’єднаних сил на Донбасі з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано сім порушень режиму припинення вогню. Заборонене Мінськими угодами озброєння ворог застосовував двічі. Внаслідок дій ворога зазнав поранення український військовий.

Як інформує пресцентр ООС, вчора поблизу Новолуганська військові формування РФ відкривали вогонь з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї.

У напрямку Новотошківського окупанти здійснили обстріл зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

У районі Авдіївки та Гранітного ворог вів вогонь з мінометів калібру 120 мм, а в бік Старогнатівки – здійснив обстріл з ручних протитанкових гранатометів та великокаліберних кулеметів.

Поблизу Новомихайлівки російські найманці застосували ручні протитанкові гранатомети та стрілецьку зброю.

Неподалік Водяного ворожі війська здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів.

"Внаслідок ворожих дій один військовослужбовець Об’єднаних сил дістав поранення. Воїн перебуває в лікувальному закладі. Стан його здоров’я – середньої тяжкості", – повідомляють у штабі ООС.

Станом на 7:00 15 грудня з боку російсько-окупаційних військ зафіксовано одне порушення режиму припинення вогню із застосуванням забороненого Мінськими домовленостями озброєння. В напрямку Первомайського окупанти вели вогонь з мінометів калібру 82 мм та станкових протитанкових гранатометів.

Втрат серед військовослужбовців Об’єднаних сил внаслідок сьогоднішніх дій ворога немає.

Українські захисники відкривали вогонь у відповідь, не застосовуючи заборонене Мінськими домовленостями озброєння.

Нагадаємо, добою раніше з боку російсько-окупаційних військ було зафіксовано два порушення режиму припинення вогню. Втрат у лавах ОС не було.