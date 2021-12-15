Воїни Об’єднаних сил успішно подолали водну перешкоду та виконали інші завдання в ході комплексних тренувань.

На Луганщині в рамках тренувань з бойової підготовки проведено чергові практичні навчання одного із загальновійськових резервів. До даного практичного заходу були залучені десятки військовослужбовців та понад 30 одиниць військової та спеціальної техніки.

Про це повідомляє пресслужба штабу ООС.

"Кілька підрозділів одночасно відпрацьовували навчально-бойові завдання у тісній взаємодії. Серед основних успішно виконаних завдань були: переміщення військової техніки асфальтовими шляхами та по бездоріжжю, встановлення понтонно-мостової переправи, здійснення аерозольного маскування, долання водної перешкоди, знешкодження мінно-вибухових загороджень тощо", - йдеться у повідомленні.

Щоб максимально наблизити умови виконання завдань до бойових, армійці в ході даних тренувань отримали чимало складних ввідних. Так, через умовний підрив диверсантами мосту, військовим довелося залучити підрозділ інженерних військ для встановлення понтонно-мостової переправи через річку.

Для забезпечення прикриття переправи від імовірної атаки противника з повітря, біля місця переправи працювали "вартові неба", які за допомогою зенітного ракетного комплексу "Стріла-10" знищили умовні повітряні цілі. Фахівці військ РХБ захисту здійснили надійне аерозольне маскування переправи та підходів до неї.

Нагадаємо, 14 грудня Верховна Рада затвердила рішення президента України про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на українську територію для участі в багатонаціональних навчання у 2022 році. За віддали голоси 318 депутатів.