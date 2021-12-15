Одеська область може повернутися у "червону" зону

В Одесі та області спостерігається зростання кількості нових хворих на коронавірус - до 500-600 нових випадків щодня. Якщо така динаміка зберігатиметься й надалі, то Одеський регіон знову опиниться у "червоній" зоні.

Про це повідомляє місцеве видання "Думская".

За словами головного санітарного лікаря Одеської області Віталія Гончарова, загалом у країні вже п'ятий тиждень поспіль спостерігається спад захворюваності. Тим часом на Одещині не згортають додаткові ліжка, а допомогу пацієнтам із коронавірусом продовжують надавати у 28 лікувальних закладах.

Як повідомила директор департаменту охорони здоров'я Одеської обладміністрації Наталія Одарій-Захар'єва, в області реанімаційні ліжка завантажені на 100%.

За прогнозами фахівців, новий штам "Омікрон" може з'явитись в Україні вже цього тижня. "Але загалом епідемічна ситуація в Україні на свята має бути стабільною", - додав Віталій Гончаров.