Італія продовжила надзвичайний стан, запроваджений через COVID-19

Уряд Італії продовжив до 31 березня надзвичайний стан, запроваджений минулого року у зв'язку з пандемією коронавірусу.

Про це повідомляє The Guardian.

Надзвичайний стан, запроваджений у січні минулого року, дає центральній владі більші повноваження, полегшуючи бюрократичні процедури. Термін його дії спливав наприкінці грудня.

МОЗ країни також ухвалив рішення, згідно з яким з 16 грудня до 31 січня усі, хто приїжджає до Італії з країн ЄС, мають проходити COVID-тест. Ця вимога вже діє для багатьох країн, що не входять до ЄС.

Ті, хто не був вакцинований від коронавірусу, мають проходити п’ятиденний карантин після прибуття.

З лютого 2020 року в Італії зареєстровано 135 049 смертей, пов’язаних з коронавірусом.Це другий за величиною показник серед країн Європи та дев’ятий у світі.

Нагадаємо, раніше Румунія оновила правила в'їзду осіб на територію країни в умовах пандемії.