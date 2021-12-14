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У Сенаті США закликали повернути санкції проти “Північного потоку-2” у оборонний бюджет

У обмін на це пропонується затвердити кандидатів на посаду послів у низці країн.

Республіканець Тед Круз запропонував лідеру більшості в Сенаті Чарльзу Шумеру підтримати голосування за повернення санкцій проти "Північного потоку-2" у оборонний бюджет у обмін на затвердження кандидатів на посаду послів у низці країн.

Про це пише The Hill.

"У мене є пропозиція. Все в руках Шумера", - сказав Круз.

Він також повідомив, що розмовляв з цього приводу з держсекретарем Ентоні Блінкеном.

"Сьогодні зранку я розмовляв із держсекретарем Блінкеном, який дуже хотів би, щоб цей перелік послів, який я запропонував, пройшов процедуру ухвалення", – сказав конгресмен.

Напередодні Круз і ще один сенатор-республіканець Джош Хоулі заблокували призначення послів. Круз пообіцяв затримати призначення, поки адміністрація Байдена не запровадить санкції щодо газопроводу "Північний потік-2".

Зі свого боку лідер демократичної більшості Чак Шумер сказав журналістам, що він зробив зустрічну пропозицію Крузу, але не повідомив,про що саме йдеться.

Сенат США 29 листопада заблокував законопроєкт про оборонний бюджет (NDAA) на 2022 рік через зауваження республіканців, які наполягають на поправках щодо санкцій проти "Північного потоку-2". 

Втім пізніше документ ухвалили без цих поправок.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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