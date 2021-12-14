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США не підштовхуватимуть Україну до поступок у переговорах з Росією, – заступниця держсекретаря

Жодних рішень чи обговорень щодо України не буде без участі України.

Мета Сполучених Штатів – підтримати Україну і домогтися, щоб жодні переговори щодо країни не велися без її участі. Заяви про те, що США можуть підштовхувати Україну до поступок у переговорах з Росією, є "чистою дезінформацією".

Про це заявила заступниця держсекретаря США з питань Європи та Євразії Карен Донфрід. Її відеозвернення опублікувало посольство США в Україні.

Карен Донфрід наголосила, що прибула до Києва, щоб підтвердити підтримку США суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України. Вона сказала, що США тісно співпрацюють з Україною та Росією, щоб "перенацілити їхню увагу на виконання Мінських домовленостей і знайти шлях мирного розв’язання конфлікту".

За словами заступниці держсекретаря США, у Вашингтоні дослухалися до прохання українських колег, які попросили США активніше брати участь у дипломатичних зусиллях щодо відновлення мирного процесу.

Донфрід нагадала: американський президент Джо Байден і держсекретар Ентоні Блінкен наголосили, що жодних рішень чи обговорень щодо України не буде без участі України.

"Думка про те, що ми підштовхуватимемо Україну до поступок у переговорах з Росією, – чиста дезінформація, і до неї потрібно ставитись як до такої. Правда в тому, що ми об'єдналися з Україною, нашими союзниками по НАТО і партнерами по всьому світу в наших зусиллях вирішити конфлікт дипломатичним шляхом і досягти деескалації небезпечної ситуації, але такі зусилля не є поступкою. Одна країна не може змушувати іншу змінювати свій кордон, політику та вказувати, з ким їй співпрацювати», – заявила вона.

Карен Донфрід нагадала, що США заявили Росії "чітко і прямо, публічно і приватно", що якщо вона не погодиться на діалог і вдасться до агресії проти України, то США вживатимуть серйозні заходи, до яких свідомо не вдавалися у 2014 році. Вона має намір повторити ці послання під час переговорів у Москві.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зустрівся із Карен Донфрід, щоби скоординувати позиції двох країн напередодні візиту заступниці держсекретаря до Москви.

Віра КасіянВіра Касіян, редакторка стрічки новин
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