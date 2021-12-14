Макрон перед зустріччю із Зеленським зателефонував Путіну, щоб обговорити Україну

Дату візиту президента Франції до Києва поки що уточнюють.

Президент Франції Еммануель Макрон і президент Росії Володимир Путін провели телефонну розмову. Однією із тем перемовин була ситуація довкола України.

Розмова відбулася з ініціативи французької сторони.

На сайті Кремля повідомляється, що Путін поскаржився президентові Франції на нібито порушення мінських угод з боку України. Президент РФ стверджує, що Київ загострює обстановку на лінії зіткнення при "потуранні низки західних країн", які до того ж "накачують Україну сучасною зброєю".

Крім того, Путін заявив про необхідність напрацювання юридично зафіксованих гарантій, які виключили б вступ України до НАТО.

Пресслужба Єлисейського палацу про розмову президентів Франції та РФ наразі не повідомляла.

Нагадаємо, Макрон має намір відвідати Україну. Наразі Єлисейський палац визначає дату офіційного візиту.

Французький президент активно виступає на підтримку України на тлі російської агресії. Під час нещодавньої розмови з президентом РФ він заявив, що Франція готова захищати територіальну цілісність України.

10 грудня президенти Франції та України провели телефонну розмову. Сторони обговорили розблокування нормандського формату і роботи Тристоронньої контактної групи.