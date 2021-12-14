Зеленський про можливе російське вторгнення: "Українці не віддадуть своєї свободи ніколи"

Українці будуть захищати свою землю і людей за будь-яких обставин і від будь-яких посягань, зокрема і з боку Росії.

Про це президент Володимир Зеленський повідомив у інтервʼю La Repubblica, переклад якого наведено Офісом президента.

"Українці не віддадуть своєї свободи ніколи. Тим часом у Москві вже можуть відкривати музей з колекцією різноманітних засуджень. Безперечно, ми вдячні за надану підтримку, але колективних зусиль поки не вистачає, щоб повернути російську сторону не тільки до прогнозованої політики, яка була б заснована на повазі до міжнародного права та до держав-сусідів, а й просто до змістовних перегорів щодо миру на сході України", – зазначив він.

Президент додав, що Росія використовує свої війська біля кордонів України для шантажу західних держав. Він зауважив, що Україна за 8 років війни готова вже до будь-яких сценаріїв, але навряд це можна сказати про інші країни Європи.

"Наприклад, Німеччина нещодавно завадила нам у постачанні по лінії НАТО протидронних рушниць та протиснайперських систем, які є виключно оборонними інструментами. Невже ми на восьмому році війни не маємо на них права? Очевидно, що маємо. Будь-яка демократична держава, яка захищається від агресії, повинна мати право на придбання подібних оборонних інструментів. Але у деяких столицях усе ще перемагає страх", – вважає президент України.

Нагадаємо, німецьке видання Bild заявило, що колишня канцлерка Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала поставку Україні озброєння в рамках НАТО. Йдеться про партію з 90 великокаліберних снайперських гвинтівок Barrett M82 зі США та 20 комплексів протидії дронам EDM4S-UA з Литви.