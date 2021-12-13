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"Слуги" заслухали кандидатів на посаду членів Нацради з питань телебачення і радіо

Рішення щодо призначення нових членів Нацради буде прийматися шляхом рейтингового голосування.

"Слуги" заслухали кандидатів на посаду членів Нацради з питань телебачення і радіо
Фото: changewmoney.ru

Фракція політичної партії "Слуга народу" заслухала кандидатів на посаду членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення.

Про це у Telegram повідомила речниця "Слуги народу" Юлія Палійчук.

"Фракція політичної партії «Слуга Народу» заслухала кандидатів на посаду членів Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на три вакантні посади: Ольгу Герасим’юк - від фракції «Слуга Народу»; Олександра Бурмагіна та Олега Черниша від громадських організацій", - написала Палійчук.

Вона додала, що рішення щодо призначення нових членів Нацради буде прийматися шляхом рейтингового голосування.

Фракція "Слуга народу" ввечері 13 грудня зібралась на засідання у КВЦ "Парковий". 

Як повідомляли, ньому планувалося обговорити пріорітетні законопроєкти і представить делегатів до Національної ради України з питань телебачення і радіомовлення на три вакантні посади за квотою Верховної Ради.

Іван МузикаІван Музика, Редактор новин
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