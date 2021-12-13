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Зеленський вручив композитору Покладу орден Держави з присвоєнням звання Героя України

10 грудня Покладу виповнилось 80 років.

Зеленський вручив композитору Покладу орден Держави з присвоєнням звання Героя України
Фото: president.gov.ua

Президент Володимир Зеленський зустрівся з композитором Ігорем Покладом та його дружиною Світланою і вручив митцю орден Держави з присвоєнням звання Героя України.

Про це повідомляється на сайті Офіса президента.

"Присвятивши своє життя музичному мистецтву, ви стали дійсно Майстром. Без перебільшення, ваша музика є голосом України. Ваші пісні звучать в усьому світі. Ці композиції належать до найкращих перлин національного духовного надбання, без яких неможливо уявити сучасну українську культуру", – сказав Зеленський.

Композитор та опермейстер Ігор Поклад є автором понад 150 пісень. У його творчому доробку – музичні вистави "Конотопська відьма", "Різдвяна ніч", "Москаль-чарівник", "Засватана – невінчана", "Таке єврейське щастя", "Чмир", рок-опера "Ірод" тощо. Він плідно працював у кіно з режисерами Леонідом Биковим, Андрієм Бенкендорфом, Миколою Засєєвим загалом у понад 40 художніх і телефільмах.

Поклад написав музику до анімаційних стрічок "Як козаки…", "Енеїда" тощо.

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, 10 грудня Покладу виповнилось 80 років.

Таня МатяшТаня Матяш, Редакторка новин
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