Президент Володимир Зеленський зустрівся з композитором Ігорем Покладом та його дружиною Світланою і вручив митцю орден Держави з присвоєнням звання Героя України.

Про це повідомляється на сайті Офіса президента.

"Присвятивши своє життя музичному мистецтву, ви стали дійсно Майстром. Без перебільшення, ваша музика є голосом України. Ваші пісні звучать в усьому світі. Ці композиції належать до найкращих перлин національного духовного надбання, без яких неможливо уявити сучасну українську культуру", – сказав Зеленський.

Композитор та опермейстер Ігор Поклад є автором понад 150 пісень. У його творчому доробку – музичні вистави "Конотопська відьма", "Різдвяна ніч", "Москаль-чарівник", "Засватана – невінчана", "Таке єврейське щастя", "Чмир", рок-опера "Ірод" тощо. Він плідно працював у кіно з режисерами Леонідом Биковим, Андрієм Бенкендорфом, Миколою Засєєвим загалом у понад 40 художніх і телефільмах.

Поклад написав музику до анімаційних стрічок "Як козаки…", "Енеїда" тощо.

Фото: president.gov.ua

Нагадаємо, 10 грудня Покладу виповнилось 80 років.